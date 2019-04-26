\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak a\u00e7anlar\u0131n benim i\u00e7in mahkemeye m\u00fcracaat etmeleri \u015fahs\u0131m ad\u0131na \u015feref berat\u0131d\u0131r" dedi. Yeni 'Bond K\u0131z\u0131' o oldu! \u0130\u015fte olay yaratan sahneleriK\u0131r\u0131m sald\u0131rgan\u0131 giysileri orijinal de\u011fil diye 20 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015fYSK Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven\u2019i Bal\u0131kesir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u00fccel Y\u0131lmaz ve beraberindeki heyet ziyarete geldi.