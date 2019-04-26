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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" dedi.

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