İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, PKK\u2019n\u0131n da\u011fa ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6rist say\u0131s\u0131n\u0131n bu y\u0131l 111, ikna yoluyla adalete teslim olan ter\u00f6rist say\u0131s\u0131n\u0131n ise 233 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla, haberi getiren ki\u015fiyi bu s\u00f6zlerle a\u00e7\u0131klad\u0131Ankara\u2019dan d\u00f6nen ba\u015fkan Kanar\u2019a, Mustafakemalpa\u015fa\u2019da co\u015fkulu kar\u015f\u0131lama