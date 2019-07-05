İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli" dedi.

