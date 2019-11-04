İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili me\u00e7hul olaylar\u0131 ayd\u0131nlatma say\u0131s\u0131 12 bine ve yakalanan ki\u015filerin adalete teslim etme say\u0131s\u0131 16 bine y\u00fckseldi" dedi. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...(\u00d6zel) T\u00fcrkiye\u2019de survivor hayat\u0131 ya\u015fayan gezginin hayali Amazonlara gitmek\u00dczerinde y\u00fczlerce yavrusunu ta\u015f\u0131yor
Okuyucu Yorumları 0 yorum