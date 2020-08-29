HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki sel bölgesinde incelemelerini bugün de sürdürürken, Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alırken, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı.Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine su sabah ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki sel bölgesinde incelemelerini bugün de sürdürürken, Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alırken, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı.
Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine su sabah ulaşıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1’i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2’si asker 3’ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12’nci kilometresinde, 1’i için Dereli’de, 2’si için Çaldağ’da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Buluntu haberinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun bir süre burada kalarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Dereli ilçe merkezine geçen Bakan Soylu, burada jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtım törenine katılarak ilçe halkına aşure dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklamaEbru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Diğer Haberler
Kağıthane minibüsçü dehşeti! Kadın ve bebeği büyük korku yaşadı
İstanbul'da minibüsçü dehşeti! Büyük korku yaşadılar
Giresun'daki sel felaketinde son durum! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Adana'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş
Termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş
Ağrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit oldu
Ağrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit oldu
Flaş açıklama: Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir
'Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir'
Ceren Duman'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Ceren Duman'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.