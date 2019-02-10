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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi Apo içeride diye güya yarın milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

IHAAW123214-SIY/10-02-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi Apo içeride diye güya yarın milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. 10.02.2019 12:32:14 TSI NNNN

IHAAW123214-SIY/10-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi Apo içeride diye güya yarın milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir” dedi.

10.02.2019 12:32:14 TSI
NNNN

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