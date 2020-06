İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırdan duyurdu: Bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor

Sınır duvarlarıyla ilgili ikinci durumun, kaçakçılıkla alakalı olduğunu dile getiren Soylu, son olarak sınırları güvenlik altına almak istediklerini vurguladı.

Üç unsuru sağlayacak yollar ve duvarların yapıldığına dikkati çeken Soylu, "Bir taraftan da teknolojik olarak keşif, gözetleme ve termal unsurlar gerçekleştiriliyor. Burada bir hamlemiz daha var, onu da sınır birliklerimiz gerçekleştiriyor. O da bazı yerlere kanal kazıyorlar. Kanal kazma işlemi de hemen sınırın ötesinde. 'Ağrı'ya neden duvar yapılıyor?' diye sorulduğunda şunu söylemek gerekir ki bu strateji bugünün stratejisi değil. Irak'ın kuzeyinde yaptığımız her hamle, terör örgütünü her sıkıştırma, terör örgütünü Irak'ın kuzeyinde daralttığımız her alan, terör örgütünü onlara göre kuzeye bize göre de daha doğumuza getirmeye çalışıyor. Onun için buralarda atacağımız her adım, yapacağımız her güvenlik anlayışı onların da buraya gelmesini caydıracaktır." ifadesini kullandı.

"MAKÜ DAMBAT'A GİRSEK ORADA BİR TERÖRİST BIRAKMAYIZ"

İran'a çağrıda bulunan Soylu, şöyle devam eti:

"Biz onların terörle mücadelelerini destekliyoruz. Bizim terörle mücadelemizi desteklemeleri, tekrar bize destek olmaları hususunda konuştuklarımızın ve karşı karşıya mutabık kaldıklarımızın gerçekleştirilmesi hususunda İranlı dostlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz çünkü dünya da bilsin. Hemen yakında Makü Dambat var, şu anda orada 100 civarında terörist var. Bu bizim için önemli. Biz Makü Dambat'a girsek, orada bir terörist bırakmayız, bu kadar basit. Bu sorumluluk komşumuz İran'ın ve bu sorumluluğu biliyorlar. İnanıyoruz ki orada inşallah bu yakın zamanda bir terörist kalmayacaktır. Biz burada bir iş daha yapıyoruz. O da METİ timlerimiz uzun zamandan beri burada zannediyorum. 2016'nın sonu itibarıyla yaptığımız protokol çerçevesinde jandarmanın yani patlayıcı arama timleri mayın arıyorlar. Hem maliyeti düşük hem verimliliği çok yüksek hem de hakikaten bu konuda çok başarılılar. İnşallah Van'da da bu tabloyu oluşturduğumuz andan itibaren özellikle Hakkari'ye kadar olan bölgede ciddi bir adım atmış olacağız. Önemli bir noktayı da güvenlik altına almış olacağız."