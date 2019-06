İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta

“31 Mart’ta Türkiye’ye müjde verdiniz”

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka’nın kazanması ile Şırnaklıların tüm Türkiye’ye müjde verdiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Kıymetli Şırnaklılar Türkiye’ye Şırnak’tan bir müjde verdiniz. Türkiye’ye 31 Mart tarihinde milletimizi sevince boğan bir müjde verdiniz. Şırnak Meydanında çektiğiniz halaylarla bilesiniz ki Edirne’den Kars’a kadar, Antalya’dan Trabzon’a kadar her yer Şırnak oldu sevindi. Allah sizden razı olsun. 31 Mart’ta aldığınız bu asil karardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki Mehmet Yarka başkanımızla, burada 5 yıl herkesi imrendirecek altın bir tarih yazacağız emrinizde olacağız. Ve daha yeni başladı hizmet. Doğu güneydoğu dahil ülkemizin her noktasında büyük yatırımların altına imza atacağımızı, kalkınma hamlelerin altına imza atacağımızı, hepinizin sosyal refahının altına imza atacağımızı ve şunu söylemek istiyorum. Şırnak’ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada ne varsa, Londra’da Paris’te ne varsa, İstanbul’da Ankara’da ne varsa Şırnak’ta da olacak. Bizim Şırnaklı hemşehrilerimiz her şeyi hak ediyor. İşin tarımın, hayvancılığın, madenciliğin sınır ticaretinin her şeyin olduğu bir yer olacak. Size bir şey söyleyeyim. Sadece Doğu, Güneydoğu’nun değil, Şırnak Ortadoğu’nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz. Ülkemizi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Şırnaklılara ileten Bakan Soylu, “Size bir selam getirdim. Bir dostunuzdan, bir sevdiğinizden gönlü sizin sevdanızla yanıp tutuşan sabahleyin Kato’da evlatlarımızla konuşturduğumuz. Beytüşşebaplıların bayramını tebrik eden bugün Çamlıca Camii’nde bayram namazı kılan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim sizlere” diye konuştu.

Yapacakları yatırımlar ile Şırnak’ı Türkiye ve dünya ile buluşturacaklarını belirten Bakan Soylu, “Şimdi size ne yapsak yeridir. Emrinize amadeyiz. Belediye başkanımızın burada emrinde amadeyiz. Şırnak bizim için dün kıymetliydi. Bugün de kıymetli daha çok kıymetli. Hepinizle beraber göreceksiniz. Öyle hizmetler yapacağız ki çektiğiniz acıların kötü izlerini silebilmek için büyük gayret gösterdik. Allah razı olsun herkes elinden geleni yaptı. Şimdi de burayı bir gül bahçesine çevirmek için büyük bir gayret göstereceğiz hep beraber. Ve bu birlikteliği sağlayacağız. İş, aş, ticareti hayvancılık, turizmi, şu Nuh şehrinin Türkiye ve dünya ile buluşmasını sağlayacak adımları hep beraber atacağız” şeklinde konuştu.