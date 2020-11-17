HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz verdi! Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz verdi! Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

17.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz verdi! Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Manisa'nın Soma ilçesinde, 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik AŞ'ye ait maden ocağında işten çıkarılan işçiler aradan geçen 7 yıla rağmen tazminat haklarını alamadıklarını iddia ederek 12 Ekim'de başlattıkları eylemi sonlandırdı. Bakan Soylu'nun kendilerine söz verdiğini aktaran Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, "Biz de kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptıklarını hatırlattı.

'BAKAN SOYLU SÖZ VERDİ'

Sorunun çözümü için Bakan Soylu'nun kendilerine söz verdiğini aktaran Kartal, "Sayın Süleyman Soylu 15 Ocak 2021'e kadar işlemlerin bitirilip işçilerin haklarının ödeneceğini söyledi. Biz kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz' dedik ve 12 Ekim'de başlayan Ankara yürüyüşü eylemini bugün sonlandırıyoruz." diye konuştu.

Eylem sürecinde birçok görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Kartal, Somalı madencilerin İzmir depremi sonrası 14 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalara katkı verdiğini dile getirdi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildiGMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi

'ÇÖZÜM OLMAZSA 16 OCAK'TA YENİDEN YÜRÜYECEĞİZ'

Uşak yolundayken Gölmarmara'da Manisa Valisi'nden görüşme daveti geldiğini ardından da Ankara'da bazı temaslarda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Yaşanan gelişmelerin ardından dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Soylu'nun sorunun çözümü için sözü oldu. Bunun üzerine eylemimize son verdik ancak verilen sürede çözüm gerçekleşmezse 16 Ocak'ta Ankara yürüyüşüne yeniden başlayacağımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Yanına çağırdığı köpeği tüfekle öldürmüştü! Yapan doktor çıktıYanına çağırdığı köpeği tüfekle öldürmüştü! Yapan doktor çıktı
Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlemPapa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Sokak köpeğini tüfekle öldüren kişi doktor çıktı

Yanına çağırdığı köpeği tüfekle öldürmüştü! Yapan doktor çıktı

Jigolo çetesi deşifre oldu! Cep telefonuna gelen mesajla tuzağa düşürüyorlar

Jigolo çetesi deşifre oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemiyoruz

İstanbul ve Ankara için sevindiren haber

Köpeğini ormanlık alana gömen vatandaş, polisi alarma geçirdi

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İzmir’de korkunç olay! Bir çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

Korkunç olay! Birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından öldürüldü

Koronavirüslü kişi nüfus müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

Koronavirüslü kişi nüfus müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.