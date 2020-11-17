İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz verdi! Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptıklarını hatırlattı.

'BAKAN SOYLU SÖZ VERDİ'

Sorunun çözümü için Bakan Soylu'nun kendilerine söz verdiğini aktaran Kartal, "Sayın Süleyman Soylu 15 Ocak 2021'e kadar işlemlerin bitirilip işçilerin haklarının ödeneceğini söyledi. Biz kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz' dedik ve 12 Ekim'de başlayan Ankara yürüyüşü eylemini bugün sonlandırıyoruz." diye konuştu.

Eylem sürecinde birçok görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Kartal, Somalı madencilerin İzmir depremi sonrası 14 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalara katkı verdiğini dile getirdi.

'ÇÖZÜM OLMAZSA 16 OCAK'TA YENİDEN YÜRÜYECEĞİZ'

Uşak yolundayken Gölmarmara'da Manisa Valisi'nden görüşme daveti geldiğini ardından da Ankara'da bazı temaslarda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Yaşanan gelişmelerin ardından dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Soylu'nun sorunun çözümü için sözü oldu. Bunun üzerine eylemimize son verdik ancak verilen sürede çözüm gerçekleşmezse 16 Ocak'ta Ankara yürüyüşüne yeniden başlayacağımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

(AA)

