IHAAW114313-SIY\/14-02-2019 \n- \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "\u015eu anda 300 operasyon yap\u0131yoruz Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu\u2019da. Sadece d\u00fcn 15 tane bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z imha etti\u201d dedi. \n14.02.2019 11:43:13 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerPolisin kolunu \u0131s\u0131ran vekil hakk\u0131nda fla\u015f karar!\u00dcmraniye Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 \u0130smet Y\u0131ld\u0131r\u0131m, vatanda\u015flar\u0131 dinledi