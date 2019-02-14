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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

IHAAW114313-SIY/14-02-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. 14.02.2019 11:43:13 TSI NNNN

IHAAW114313-SIY/14-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti” dedi.

14.02.2019 11:43:13 TSI
NNNN

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