IHAAW114313-SIY/14-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti” dedi.

14.02.2019 11:43:13 TSI

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