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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şuana kadar Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişi hayatını kaybetti. Malatya’da göçük altında kalan kimse yok, Elazığ’da 30 kişi aranıyor.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şuana kadar Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişi hayatını kaybetti. Malatya’da göçük altında kalan kimse yok, Elazığ’da 30 kişi aranıyor.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şuana kadar Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şuana kadar Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişi hayatını kaybetti. Malatya’da göçük altında kalan kimse yok, Elazığ’da 30 kişi aranıyor.”

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