İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şuana kadar Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişi hayatını kaybetti. Malatya’da göçük altında kalan kimse yok, Elazığ’da 30 kişi aranıyor.”

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: \u201c\u015euana kadar Malatya\u2019da 5, Elaz\u0131\u011f\u2019da 10 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Malatya\u2019da g\u00f6\u00e7\u00fck alt\u0131nda kalan kimse yok, Elaz\u0131\u011f\u2019da 30 ki\u015fi aran\u0131yor.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Erdo\u011fan: Kurumlar\u0131m\u0131z t\u00fcm tedbirleri almaktad\u0131rAK Parti'li \u00c7elik: Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z hasarl\u0131 evlere girmesin