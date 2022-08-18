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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

18.08.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacılarla ilgili "Elbette kendi ülkelerine dönecekler" ifadelerini kullanan Soylu, 2023 seçimleri yaklaşırken merak edilen Suriyeli seçmen sayısını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de yayınlanan Ahmed Arpat ile Özel Röportaj Programı'nın konuğu oldu. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili de kritik açıklamalarda bulunan Soylu, "Komşumuzda yaşanan bir dram var. Elbette kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye bu süreci bir politikayla yönetiyor. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz. Operasyon bölgelerinde hayat normale dönmüş durumda." diye konuştu. Bakan Soylu, 2023 seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen konulardan olan Suriyeli seçmen sayısını da açıkladı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CEMEVLERİNE DÜZENLEME YAPILACAK MI?

"İlkokuldan itibaren stratejik bir konumda olduğumuzu, Batı ile Doğu arasında bir köprü olduğumuzu ifade ederler. Bütün bunlar kadar önemli olan bir şey var, büyük bir medeniyetin devamıyız. 21. yüzyıldan itibaren Türkiye geçmişte yaşadıklarını kendine tecrübe etmiştir. Türkiye'nin fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor. Türkiye Sünni-Alevi çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışılıyor. Türk-Kürt meselesi üzerinden Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlara karşı mücadele ortaya koyduk. Elazığ'daki depremde biz her yeri dolaşırken 'şurada cemevinde insanlar var oraya da gidelim' dedik. Onlarla bir araya geldik. Dedim ki siyaset hiç konuşmayacağız. Bizden ne istiyorsanız yapacağız. Oradan elde ettiğimiz sonuç devam etti. Türkiye geneline yaydık. Bin 580'den fazla cemevini arkadaşlarımız ziyaret etti. 8 bin 740 talep topladık. Bunların içinde yol, cemevleri, donanımlar var. Ne kadar talepleri varsa bütün bu taleplerin önemli bir bölümünü el birliğiyle gerçekleştirdik. 5 bin 600'ünü şu ana kadar bitirdik. Cemevlerinden gelen tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz.

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SURİYELİ SIĞINMACILAR TARTIŞMASI

Komşumuzda yaşanan bir dram var. Milyonlarca insan yerinden edildi ve ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların en büyük bölümü Türkiye'ye geldi. 2011'de başladığı zaman biz bu sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Bu insanlar elbette kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye bu süreci bir politikayla yönetiyor. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz. Operasyon bölgelerinde hayat normale dönmüş durumda. Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı var. Araştırmalarda Suriyelilerin yüzde 70'i dönmek istiyor.

ŞAM'LA DİYALOG KURULACAK MI?

Bu meselenin bu noktaya gelmesinden önce böyle bir değerlendirme yapmak, kimin hangi seviyede yaklaşabileceği, hangi adımları atabileceğini görmeden böyle bir değerlendirme yapmak çok kolay değil, erken de. Onun ötesinde bizim sorumluluklarımız var. İnsani sorumluluklarımız var, komşuluk sorumluluklarımız var.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Biz o bölgeyi avucumuzun içi gibi biliyoruz, yapılan her şeyi biliyoruz. Burada her hamleyi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de bir provokasyona müsaade edilebilir mi? Güvenlik açısından bana göre Cumhuriyet tarihimizin en güçlü zamanındayız. Türkiye içerisinde geçmiş izlerden kalan bir takım denemelere girebilirler ama hemen gereğini yerine getirebilme kabiliyetine sahibiz. Suriyeliler içinde bir provokasyon kesinlikle olamaz.

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI

Suriyeli seçmen sayısı 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini çocuk. Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Sanatkarı var, mühendisi var, doktoru var, iyi öğrencisi var, sigortalı çalışmaya devam eden var. Bir ara bir şikayet vardı, en iyileri Avrupa'ya gidiyor. Türkiye bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Bu işin kriterleri var."

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