\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u201cTedbirlerimizin ikinci k\u0131sm\u0131 se\u00e7im g\u00fcn\u00fc ile ilgilidir. \u00d6ncelikle \u015funu ifade etmek isterim ki se\u00e7im g\u00fcn\u00fc 553 bin personelimiz g\u00f6revlerinin ba\u015f\u0131nda olacakt\u0131r" dedi.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Hamdullah \u015eevli: "Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z son ana kadar s\u00fcrecek"\u00d6zhaseki: Kar\u015f\u0131m\u0131zdaki ittifak FET\u00d6\u2019den medet umuyor (2)