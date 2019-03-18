- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’nin İran’la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

IHAAW145939-SIY\/18-03-2019 \n- \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya kar\u015f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin \u0130ran\u2019la birlikte ortak operasyon ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \n18.03.2019 14:59:39 TSI\nNNNNPARTNERHer \u015fey o telefonda gizli! E\u011fer do\u011fruysa...AK Parti\u2019de 28 y\u00f6neticiye ihra\u00e7 yolu\u00d6zhaseki: HDP'nin y\u00f6netimde mutlaka i\u015fe el koyaca\u011f\u0131n\u0131n i\u015faretidir (2)