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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’nin İran’la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

IHAAW145939-SIY/18-03-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’nin İran’la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı. 18.03.2019 14:59:39 TSI NNNN

IHAAW145939-SIY/18-03-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’nin İran’la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

18.03.2019 14:59:39 TSI
NNNN

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