HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz' deyip duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz' deyip duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

02.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teröristlere "Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz" çağrısında bulundu. Bakan Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz' deyip duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız olduKılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu
Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklamaBeykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama
Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden olduAracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu eren operasyon

En Çok Okunan Haberler

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

Sosyal medyada paylaştı! Kapıyı gören akın akın ziyarete geliyor

Sosyal medyada paylaştı! Kapıyı gören akın akın ziyarete geliyor

Yer:Bolu! Belediye Başkanı parka onun adını verince olanlar oldu

Yer:Bolu! Belediye Başkanı parka onun adını verince olanlar oldu

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.