İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz' deyip duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık"
⚠️Uyarıyoruz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi
Kahramanlarımızın eline sağlık????????