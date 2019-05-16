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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber’de TBMM’ye girmeye çalışan DHKP/C’lilere ilişkin yaptığı açıklamada “TBMM’de DHKP/C’lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var.” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber’de TBMM’ye girmeye çalışan DHKP/C’lilere ilişkin yaptığı açıklamada “TBMM’de DHKP/C’lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber’de TBMM’ye girmeye çalışan DHKP/C’lilere ilişkin yaptığı açıklamada “TBMM’de DHKP/C’lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var.” dedi.

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