İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber’de TBMM’ye girmeye çalışan DHKP/C’lilere ilişkin yaptığı açıklamada “TBMM’de DHKP/C’lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var.” dedi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti