İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor."
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