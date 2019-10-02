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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor."

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor."

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