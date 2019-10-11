İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’yi baskılamaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar, artık hiçbirisi umurumuzda değil" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "T\u00fcrkiye\u2019yi bask\u0131lamaya kar\u015f\u0131 tav\u0131rlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorlar, art\u0131k hi\u00e7birisi umurumuzda de\u011fil" dedi.PARTNER44 bin y\u0131l \u00f6nce \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc! Bu halde bulunduD\u0131\u015fi\u015fleri'nden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve K\u00fcrtler huzur bulacak