İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899’dur. Bu yıl ise 20 bin 940’tır. Türkiye’de 16 bin 427 toplanma alanımız var" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "\u00dclkemizde ge\u00e7en y\u0131l kaydedilen deprem say\u0131s\u0131 22 bin 899\u2019dur. Bu y\u0131l ise 20 bin 940\u2019t\u0131r. T\u00fcrkiye\u2019de 16 bin 427 toplanma alan\u0131m\u0131z var" dedi.PARTNERM\u00fcge Boz anne olduTaksicinin ezdi\u011fi yavru k\u00f6pek iyile\u015fti... O taksinin sahibinden k\u00f6pe\u011fe ziyaretEyl\u00fcl\u2019\u00fc kad\u0131n polis m\u00fcd\u00fcr\u00fc hayata ba\u011flad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum