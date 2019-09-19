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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

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