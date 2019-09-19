\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "\u00dclkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okulla\u015fma oran\u0131 y\u00fczde 96,3\u2019t\u00fcr. D\u00fcnyada s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 politikas\u0131nda b\u00f6yle bir rakama ula\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir" dedi.Kripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakAK Parti\u2019lilere hakaret davas\u0131n\u0131n ilk duru\u015fmas\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fcPompeo ve Veliaht Prens Selman \u2018Aramco\u2019 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc