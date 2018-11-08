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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık."


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adana Süleyman Soylu

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