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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."
ADANA
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05.02.2020 15:10 |
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."
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