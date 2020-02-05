-
Haberler
-
YURTHABER
-
Adana
-
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."
ADANA
HABERLERİ
|
05.02.2020 15:07 |
Son Güncelleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum