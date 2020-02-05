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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."


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Aydınlar Eczanesi
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Aylin Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
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Bahçeşehir Eczanesi
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Duygum Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
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