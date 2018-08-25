İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
Balıkesir'den helikopterle Yalova'ya geçen Soylu'yu Atatürk Stadyumu'nda Vali Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak karşıladı.
Soylu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski DYP Yalova İl Başkanı Fikri Turgut'un Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında vatandaşlarla selamlaşan Soylu, çocuklara hediye verdi.
Soylu daha sonra babası Bedri Demirel'i kaybeden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel'in İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yaşar Demirel'e taziye dileklerini ileten Soylu, daha sonra helikopterle kentten ayrıldı.
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