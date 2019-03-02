Bayburt’ta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu yıl başından itibaren 26 Şubat itibarıyla PKK’ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirdik. PKK’ya yönelik operasyonlarımız 2017’de 60 bin 733’tü. 2018 sonu itibarıyla 60 binden 104 bin 534’e ulaştı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt’ta bir düğün salonunda muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Türkiye’de tam 40 yıldır PKK terörünün sürdüğünü anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bunu pek söylemezler ama darbe dönemlerinin ortaya koyduğu fitnelerden, özellikle 1980 darbesinin zararlı çıktılarından biri PKK terör örgütüdür. Bir yanıyla ülkenin geri kalmışlığı, bir yanıyla geçmişten gelen ihmal ve yanlışlar zincirinin, bir yanıyla darbeci zihniyetin sivil siyaseti baskılamasının, bir yanıyla da yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki sonuçlarından bir tanesidir. Şu veya bu sebeple Türkiye’ye büyük, üzücü maliyetleri olmuştur. Çok insanımızı kaybettik, kalkınmamıza, gelişmemize, sadece Doğu ve Güneydoğu’da değil, ülkenin her yerinde ilerlemememize teşkil etmiş bir meseledir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşayan insanları birbirine düşürmeye çalışan bir örgüttür. Sadece etnik köken değil, Alevi Sünni kavgasını da körüklemeye çalışmıştır. DHKP-C ile de temastadır, PKK, FETÖ ile yağ baldır. Türkiye’de güzel Cumhuriyetimize karşı hangi yapılanma söz konusuysa PKK onun destekçisi ve ortağıdır. Bugüne kadarki mücadelemiz silahlı mücadele eksenindeydi. Olay olurdu, biz de operasyon yapardık. Olay sonrası operasyon stratejisiyle bu meseleyi bitirmeye çalışıyorduk fakat Türkiye özellikle 15 Temmuz’daki silkinmeyle beraber terörle mücadelede stratejisini de değiştirmiştir. Birincisi artık silahlı mücadelede olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bunları sürekli takip ediyoruz. Dağda, kırda, bayırda, şehirde, sınır ötesinde Afrin’de, Azez’de, Mare’de, El-Bab’da, nerede olursa olsun terör örgütüne nefes aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.