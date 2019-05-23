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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: YSK kararında çalmayı hukuk diliyle söyledi

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili YSK'nın gerekçeli kararını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur" dedi. "Çaldılar" söylemi üzerinden devam eden tartışmaya da değinen Soylu, "Bir takım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun bir karar verdiğini belirterek, "Gerekçeli kararını verdi. Gerekçeli kararında tam da bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz meselelerin tamamını gerekçeli kararında ortaya koydu. Tartışma şu. YSK'da 7 kişi tekrarlanması konusunda karar verdi. 4 kişi tekrarlanmaması konusunda karar verdi. Herkes işine gelen tarafı öne çıkarmaya çalışıyor. Seçimin tekrarlanmasına karar verenlerin niçin karar verdiklerine bakmak lazım. İtiraz edenler zaten itiraz gerekçeleriyle beraber seçimin tekrarlanmamasını istiyorlardı. Aynen dediğimiz gibi. Sandıklarda mühürsüz çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık başkanlarında kamu görevlisi devlet görevlisi olmayanlar var. Aynı zamanda sayım döküm cetvellerinden sandık torbaları içerisinde bulunmayanlar. Tutanak bulunmayanlar. Bütün bunların üzerinden 30 bin 280 oyun bir şekilde sonuca tesir edecek açıdan tespit edilemeyen sonuçlarla oluştuğunun hükmünü bir şekilde değerlendirerek ortaya koydu" dedi.

"HUKUK DİLİYLE SÖYLEDİ. BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SÖYLEMEDİ"

"Seçmen iradesinin sandığa yansımasında problem olabilir ya da olmayabilir" diyen Bakan Soylu, "Olan alanlar var olmayan alanlar var. Ama mesele seçmenin sadığa attığı oyda ve o zarfın içerisine koyduğu pusulada değil. YSK'nın kararı da aynı şekilde bunu göstermiştir. Problem şuradadır. Onun oyunu sandığa atmasında ve zarfın içerisine oyları koymasında bir problem değil. Tam tersi sandıklar açıldıktan sonra oyların sayımı ve dökümünde ortaya konulan yanlışlıklar usulsüzlükler ve hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur. Kanuna aykırı olduğunu ispat ettiği değerlendirdiği bütün sonuçları gerekçeli kararına yansıtmıştır. Bir takım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200'ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi" ifadelerini kullandı.

(DHA-AA)

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