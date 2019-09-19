İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.