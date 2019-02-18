IHAAW144608-GEN/18-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :”Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir” dedi.

18.02.2019 14:46:08 TSI

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