İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Soylu, Başak Mahallesi Ali Soylu Caddesi'nde bulunan Vadi Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Soylu, duraktakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu, daha sonra Başak Center alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunanların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

Soylu'ya ziyaretleri sırasında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da eşlik etti.



