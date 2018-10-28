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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriye sınırında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettikten sonra sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Güzergahta bulunan hudut karakollarını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.

Soylu sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.

Gözetleme kulelerine çıkan Soylu'ya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga ve 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ile 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz da eşlik etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu inceleme Suriye sınırı Şanlıurfa

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