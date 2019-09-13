İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi”

İçişleri Bakanlığı HAVELSAN ve POLSAN ile Biyometrik Veri Sistemi protokolü imza töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi" dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Biyometrik Veri Sistemi Protokolü İmza Törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Müdürü Mustafa Selçuk, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Albay Mustafa Mercan ile diğer yetkililer katıldı.

Diyabakır’daki şehitleri anarak sözlerine başlayan Erdil, “Bu proje bir düşünce olarak, ortaya çıktı. Bir hayal olarak ortaya çıktı. Projenin ortaya çıkması gelişmesi, projeye dönüşmesinde başta sayın bakanımız Süleyman Soylu’nun çok ciddi bir iradesi ve teşviki ile yol aldık. 1 yıla yakın bir düşünce olarak hayal olarak, rasyonel olarak kullanılan bir hayaldi ve geliştirildi ortaya konuldu. Bugün ete kemiğe büründü. Rasyonel bir projeye dönüştü. Teknik çalışmaları tamamlandı. Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi. Türk insanın girişimci ruhu sahip olduğu mesleki yetkinler ve sahip olduğu heyecan motivasyon inşa etmeye yeter. Bu proje dünyada 9-10 ülkenin ürettiği bir projedir. Bu projenin oluşturduğu ürünler sivil sektörlerde, sağlıktan eğitime ve sivil alanda da çözümler çıkacaktır. Ben bu çalışmanın güvenlik yönteminin sınırlı kalmayacağını umuyorum. 2 girişimci bulduk. Bu proje para getirecek projedir. Bir çok kuruma ihraç edecekler. Bu girişimcileri ikna etme konusunda biraz gayret ettik. İnşallah 10 ay sonra ürünün lansmanını yapacağız” dedi.

Yerli ve milli bir proje olduğunu belirten Atalay, “Bugün çok mutluyuz. Çok özel bir günde olduğumuzu düşünüyorum. Ben HAVELSAN ve şahsi olarak heyecanımı paylaşmak istiyorum. Biz milli ve güvenlik bir proje olarak bakıyoruz. Özgünlük olarak da milli bir projedir. İş modeli olarak ta özgün bir şey. Biz bu arada protokol çok önemlidir. Fiilen Nisan da başladık bu projeye o günden bu güne kadar ekipler çalışıyor. Yerli ve milli bir çözüm geliştiriyoruz. İçişleri Bakanlığı aracıyla diğer ülkelere de satmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Verinin önemine dikkat çeken Şelçuk, “Verinin önemini bir ürün olduğunu biliyoruz. Büyük devletler, büyük şirketler artık verilerinin peşinde. Bu verileri kullanarak bir silah olarak kullanıyorlar. Dünyanın en değerli varlığı haline geldi. Dünyanın en büyük şirketleri artık verilerin peşindeler. Verinin işlenmesi konusunda yazılımlar algoritmalar, artık devletlerin ve kurumların elindeki en büyük güç haline gelmiş durumda” diye konuştu.