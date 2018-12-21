İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: Tek evladımızın burnu kanamadan tamamlamak istiyoruz

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde yer alan mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili konuştu. Teröristlerin kaçma ya da bir yere sızma ihtimali olmadığı için ihtiyatlı davrandıklarını belirten Ersoy, "Acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan, bu işi tamamlamak istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le birlikte incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde yer alan mağaranın içinde sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruları cevaplandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı gibi ablukanın sürdürüldüğünü kaydeden Ersoy, "Mağara içindeler. Çok geniş ve büyük bir mağara. Evlatlarımıza bir zarar gelmesin için çok ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz. Kaçma ihtimalleri ya da başka bir tarafa sızma ihtimalleri söz konusu olmadığı için acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan, bu işi tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.