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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: Terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kıran operasyonları ile çok ciddi sonuçlar elde ettik.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kıran operasyonları ile çok ciddi sonuçlar elde ettik. Terör örgütü, yaptığımız operasyonlarla hareket edemez, inisiyatif kullanamaz ve yerinden kıpırdayamaz hale geldi" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da eşlik etti. Ziyaret sonrası Kongre Binası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele operasyonlarına değinerek, şunları söyledi:

"'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde hepimizin gurur duyduğu gelişmelere şahit oluyoruz. Güvenlik güçlerimiz hiç ara vermeden, 7/24 esasına göre terörle mücadelesine devam ediyor. Kıran 1, 2, 3 ve 4 operasyonlarıyla son dönemde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Başarılı bir yaz operasyon dönemi geçirdik. Terör örgütü yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez, inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanmak korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldi. Sayıları da çok azaldı. Yaz operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamladık, hemen akabinde kış operasyonlarını başlattık. Allah'ın izniyle hem içeride hem dışarıda varlığımıza, dirliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar dağlarımızda kalmış son teröristi de etkisiz hale getirene kadar mücadelemiz kararlıkla devam edecek."

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katılımıyla milli mücadelenin önemli kararlarının alındığı toplantı salonu ve bina içindeki sergi alanlarını gezerek, bilgi aldı. Ersoy, 9'uncu Kolordu Komutanlığı, Bölge ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Kars'a hareket edecek.

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