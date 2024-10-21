İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ’yle mücadelede 'kararlılık' mesajı: Biz durmayacağız, duraksamayacağız!

FETÖ'nün lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 'kararlılık' mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik;

178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz” sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır