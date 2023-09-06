İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sel açıklaması: Zarar tespiti bittikten sonra yardım ödemesi desteğinde bulunacağız

Başakşehir’de sel felaketinde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yıldız Yurtseven için Başakşehir Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazına müteakip düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 5 ilçede 564 konutun ve 744 iş yerinin su bastığını ayrıca İlçe Emniyet ekiplerinin koordinasyonunda 172 araçta da selden kaynaklı zarar gördüğünü tespit edildiğini söyledi. Selden kaynaklı zarar gören vatandaşlara ödeme yapılacağını da belirten Bakan Yerlikaya, Kırklareli'nde de meydana gelen sel ile ilgili bilgi verdi.

"YARDIM ÖDEMESİ DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ"

Cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde biliyorsunuz İstanbul'da yağış sebebiyle oluşan selden dolayı 2 can kaybımız vardı. Birisi dün akşam da söyledik. Yabancı uyruklu birisi de az önce cenaze namazını kılıp defin için büyük bir üzüntüyle gönderdiğimiz Yıldız Yurtsever hanımefendi. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüm. İstanbullu hemşerilerime yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sadece acımız İstanbul için değil aynı zamanda biliyorsunuz Kırklareli İğneada Bungalov evde misafir olan 16 vatandaş da büyük sıkıntı çekti. Bu bize malum olur olmaz hemen başta valimiz olmak üzere AFAD başkanımız oraya tüm kamu ve kuruluşlarla AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma askeri birlikler oraya yetişti. Orada zor durumda olan vatandaşlarımızdan 10'unu kurtardık. Maalesef 6 kişiye ulaşamadık. Arama kurtarma faaliyetleri dünden itibaren bugün de devam ediyor. Dün 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bugün de 1 saat öncesine kadar 3'ünü bulduk. 1 kişi hala kayıp. Anbean arkadaşlarımızla konuşuyorum. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan askeri birlikler AFAD gönüllülerimizle beraber yaklaşık 900'ün üzerinde ama o vadi öyle bir vadi ki 5 kilometre uzunluğunda 600 metre genişliğinde son derece derin bir vadi. Bir anlık yağmurun girmiş olduğu sel yüzünden ağaçlar kökünden sökülmüş çok büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum bugün hava kararmadan arkadaşlarımız diğer vatandaşımızı da bulur. Ben yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başından sonuna gerek İstanbul gerek Kırklareli Cumhurbaşkanı'mız süreci anbean takip ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin bey de ilk andan itibaren daha uyumadı desek yalan olmaz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece'de şu ana kadar tespit edilmiş bize intikal eden ve arkadaşlarımızla beraber yerine gittiğimiz zaman suyun basmasından kaynaklanan olumsuzluğu giderme noktasında gayretler devam etti. Çoğu yüzde 90 üzerinde bitirildi. Şu andaki sayı 564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. Yine 5 ilçemizde iş yeri su basmaları sayısı da 744 bu arada emniyetimiz ilçe emniyetimizin koordinasyonunda 172 araçta da selle ilgili zarar olduğu tespit edildi. Şunu söylemek istiyorum. Biz İçişleri Bakanlığı olarak AFAD ilk etapta valiliğimiz emrinde 40 milyon lira para gönderdik. Valimizde süratle kaymakamlarımızla istişare ederek bu sayıların karşılığı olarak onlara gerekli ödemeleri yaptı. Bazı kaymakamlarımız evraklarını hızlıca bitirdiler. Onlar hesaplarına konut ve işyerleriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Yapılan şu ön zarar tespitini yapıyoruz. Çoğunu yaptık. Muhtemelen bu yarın tamamlanır. Hemen akabinde kesin zarar tespitlerimizi yapacağız. Kesin zarar tespiti bittikten sonra Cumhurbaşkanı'mızın da her zaman ifade ettiği gibi biz zararlarına mutlaka bir yardım ödemesi desteğinde bulunacağız. Allah tekrarından korusun diyorum" diye konuştu. (İHA)

