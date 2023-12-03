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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Köpek dövüştüren 37 kişi suçüstü yakalandı, 6 köpek kurtarıldı

03.12.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde köpek dövüşüne yönelik gerçekleştirilen 'Can Dostlarımız' operasyonunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 organizatör ve 35 şahsın suçüstü yakalandığını belirterek dövüştürülmek istenen 6 köpeğin de kurtarıldığını kaydetti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, köpek dövüştüren kişilere yönelik 'Can Dostlarımız' operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı.

"KUMARA ALET EDİLMELERİNE İZİN MÜSAADE ETMEYİZ"

Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 organizatör ve 35 şahsın suçüstü yakalandığını belirterek dövüştürülmek istenen 6 köpeğin de kurtarıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
AA-20231203-33092190-33092187-KAYSERIDE_KOPEK_DOVUSTUREN_37_KISIYE_150_BIN_35_LIRA_CEZA_UYGULANDI

"Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Kayseri Yeşilhisar İlçesi Karacabey Mahallesi sınırları içerisinde bugün sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilgi doğrultusunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız, KOM Şube Müdürlüğümüz, JASAT Suç Araştırma Timi Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma personelimiz tarafından Can Dostlarımız Operasyonu düzenlendi."

AA-20231203-33092190-33092189-KAYSERIDE_KOPEK_DOVUSTUREN_37_KISIYE_150_BIN_35_LIRA_CEZA_UYGULANDI

"Operasyon sonucu 8⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında ‘Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa Muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında da ‘Hayvan Hakları Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yürütülmekte olup köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunun 34’üncü maddesi gereği para cezası kesildi."

AA-20231203-33092190-33092188-KAYSERIDE_KOPEK_DOVUSTUREN_37_KISIYE_150_BIN_35_LIRA_CEZA_UYGULANDI

"Dövüştürülmek istenen köpekler muhafaza altına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği için de ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Onlar bizim can dostlarımız. Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı Yüce Türk Adaleti vermeye devam edecek."

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Ali Yerlikaya
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