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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu! "Siber zorbaları tek tek yakalayacağız"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.10.2024 22:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden kişinin yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu! "Siber zorbaları tek tek yakalayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

Şahıs, Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur.

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."

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Ali Yerlikaya
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