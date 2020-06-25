İçişleri Bakanı'ndan suç duyurusunda geri adım

Bir gazeteciye yönelik suç duyurusunda bulunacağını açıklayanİçişleri Bakanı Horst Seehofer, basın özgürlüğü ile ilgili yoğun tartışmalar ve kendisine yönelik sert tepkilerin ardından geri adım attı.

Seehofer, Tageszeitung (taz) gazetesinde geçen hafta yayımlanan ve polislere yönelik aşağılayıcı ifadelere yer verilen görüş yazısına atıfla, yazıyı yazan gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. İçişleri Bakanı, bunun yerine "gazetenin üst düzey yazı işlerini, söz konusu yazı ve yol açtığı etkiler konusunda konuşmak üzere bakanlığına davet edeceğini" söyledi. Seehofer, "köşe yazısının basın meslek ilkelerine karşı ağır ihlal içerdiği görüşünde olduğunu, bu nedenle Basın Konseyi'ne başvuracağını" da belirtti.

Görüş yazısının insanları aşağılayıcı bir üslup içermesi nedeniyle suç ögeleri içerdiği görüşünü yineleyen Seehofer, bu konuda çeşitli suç duyurularının halihazırda yapıldığına ve savcılık incelemelerinin başladığına dikkat çekti.

Yazıya yönelik eleştirilerini yineleyen İçişleri Bakanı, ancak kendisi için konunun bir kişiye cezai takibat başlatmak olmadığını, basın özgürlüğüne karşı bir müdahalenin hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını belirterek "Asıl konu toplumda birbirimize nasıl bir yaklaşım sergilediğimiz" diye konuştu.