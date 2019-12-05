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İçişleri Bakanları: Suç işleyen Suriyeliler sınır dışı edilsin

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 19:17 | Son Güncelleme

Almanya’da eyaletlerin içişleri bakanları suç işleyen Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilmesinde uzlaştı.

İçişleri Bakanları: Suç işleyen Suriyeliler sınır dışı edilsin

Alman siyasetçi Grote, sadece “suç işleyen Suriyelilerin sınır dışı edilmesini” istediklerini vurguladı. Almanya'nın Lübeck kentinde düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısında Suriyeli sığınmacıların ağır suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmeleri konusunda uzlaşmaya varıldı. İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Hans-Joachim Grote, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakanların hemfikir olduğunu belirterek "Bu konu hakkında nihai kararı yarın vereceğiz” dedi. Bakanlar, Alman hükümetine "Tehlike yaratan ve suç işleyenler gibi belirli grupların Suriye'ye geri gönderilmesinin sağlanması için gereken koşulları sağlama” çağrısında bulunmayı planlıyor.

"Suriye'de halen muhatabımızın bulunmaması işi zorlaştırıyor” diyen Grote, "Ancak Afganistan’a olduğu gibi Suriye'ye de suç işleyenlerin sınır dışı edilebilmesini” istediklerini ifade etti.

"Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmeyeceğini” vurgulayan Grote, "Sadece ağır suç işleyen Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek” şeklinde konuştu.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Grote ayrıca "Bir kişinin ağır suç işlemesine rağmen burada sığınmacılara tanınan koruma statüsünden faydalanmasını” Alman kamuoyuna açıklamanın güç olacağını belirterek "Belli bir noktadan sonra verilen haklar da geçerliliğini kaybedecek” dedi.

Dışişleri Bakanlığı raporu

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre, geri dönmek isteyen Suriyelilerin herhangi bir risk almadan ülkelerinde gidebilecekleri bir bölge bulunmuyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği kurum için rapora göre, rejim karşıtı veya muhalif olmayanların bile, "yerlerinden edilme, baskı ve yaptırım ve hatta hayati tehlike” ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

dpa/NS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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