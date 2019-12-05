İçişleri Bakanları: Suç işleyen Suriyeliler sınır dışı edilsin

Alman siyasetçi Grote, sadece “suç işleyen Suriyelilerin sınır dışı edilmesini” istediklerini vurguladı. Almanya'nın Lübeck kentinde düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısında Suriyeli sığınmacıların ağır suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmeleri konusunda uzlaşmaya varıldı. İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Hans-Joachim Grote, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakanların hemfikir olduğunu belirterek "Bu konu hakkında nihai kararı yarın vereceğiz” dedi. Bakanlar, Alman hükümetine "Tehlike yaratan ve suç işleyenler gibi belirli grupların Suriye'ye geri gönderilmesinin sağlanması için gereken koşulları sağlama” çağrısında bulunmayı planlıyor.

"Suriye'de halen muhatabımızın bulunmaması işi zorlaştırıyor” diyen Grote, "Ancak Afganistan’a olduğu gibi Suriye'ye de suç işleyenlerin sınır dışı edilebilmesini” istediklerini ifade etti.

"Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmeyeceğini” vurgulayan Grote, "Sadece ağır suç işleyen Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek” şeklinde konuştu.