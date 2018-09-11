İçişleri Bakanlığı: 1 ayda yaklaşık 2 ton eroin ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Ağustos ayında yapılan operasyonlarda yaklaşık 2 ton eroinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotimleri yurt genelinde zehir satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor. 2018'in ilk 8 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir artış yaşandı. Yürütülen başarılı operasyonlar ele geçirilen madde miktarını da arttırdı. Buna göre yılın ilk 8 ayında ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53 artarak 11 ton 983 kilogram oldu. Ayrıca bu yılın Ağustos ayında yaklaşık 2 ton esrar, 2 ton eroin, bir ton kokain ele geçirilirken, eroin miktarı bir önceki aya göre yüzde 426 arttı.

8 AYDA 14 964 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bu yılın ilk 8 ayında 94 bin 853 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 27, gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8'lik artış yaşandı. Geçen yıl 8 aylık dönemde 72 bin 662 operasyonda 103 bin 257 kişi gözaltına alınmış, bunların 13 bin 853'ü tutuklanmıştı.