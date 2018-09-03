İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde bulunan Haki kod adlı Deniz Yüksel ve gri kategoride bulunan Leheng Dersim/Adil kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu ile Baran Dersim kod adlı Cihan Gerçek'in bulunduğu 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 290 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 286 terör (PKK/KCK 104, Sol 8, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153), 3 bin 273 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

46 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde bulunan Haki kod adlı Deniz Yüksel ve gri kategoride bulunan Leheng Dersim/Adil kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu ile Baran Dersim kod adlı Cihan Gerçek ve sözde yönetici olan Mazlum Pling kod adlı Abdulhamit Özbahçeci adlı teröristlerin bulunduğu 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 terörist (26 ölü, 8 sağ/yaralı, 12 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 12 ağır ve uzun namlulu silah, 11 el bombası, 160 kilogram patlayıcı madde ile 1123 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 5 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 535 operasyonda; 607 kilogram esrar, 256 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 2,6 kilogram sentetik kannabionid, 3,14 kilogram metamfetamin, 10 bin 14 adet ecstasy, 244 bin 756 adet captagon, 681 adet sentetik ecza ve 131 bin 957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 222 bin 381 paket kaçak sigara ve 25 bin 80 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 273 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 407 şüpheli gözaltına alınırken 84 kilogram esrar, 1,6 kilogram eroin, 0,4 kilogram kokain, 2,58 kilogram sentetik kannabinoid, 3,7 kilogram metamfetamin, 10 bin 10 adet ecstasy, 1256 adet captagon, 678 adet sentetik ecza ve 377 kök kenevir ile 24 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 274 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 178 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 554'ü denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 33 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.

