İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 518 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca açıklamada, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası Anamur açıklarında gerçekleşen 1 olayda 13 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleşen 18 göç girişiminin 6’sında Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çanakkale Ayvacık, İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 149 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Menderes ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 15 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 543 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Sahil Güvenlik Korveti, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 1324 saat seyir yapılmış, 26 helikopter (62 saat) ve 6 uçak sortisi (47 saat) ile toplam 109 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 333 saat görev icra edilmiştir."

