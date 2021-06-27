İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini yayınladı mı? 1 Temmuz'dan itibaren hangi kararlar alındı?

1 Temmuz sonrası uygulanacak yeni dönem kararlarını içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili kararların yer aldığı genelgede pek çok yasağın kalkıp kalkmadığı ile ilgili soruların cevapları bulunuyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren hangi kararlar alındı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1 TEMMUZ GENELGESİ YAYINLANDI! İŞTE YENİ KARARLAR...

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmadan sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması artık uygulanmayacak.

Tüm tedbir ve esaslara uyulması koşuluyla;

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan bütün iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecekler.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE AÇILIYOR

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecekler.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da uygulanmayacak.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST OLACAK

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına veya oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren bitecek ve oyun oynanmasına ve oynatılmasına artık müsaade edilecek.

Nikah ve Düğün merasimlerinde;

Yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecektir. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

PARK VE PİKNİK YASAKLARI KALDIRILIYOR

Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgede getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

NARGİLE KAFELERİN YASAĞI BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEK

Salgının yayılımı açısından oldukça büyük ciddi risk oluşturması sebebiyle faaliyet konusu nargile salonu veya kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

