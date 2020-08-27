İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi." denildi.

