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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 23:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi." denildi.

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