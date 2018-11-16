İçişleri Bakanlığı 15 AB uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığına 15 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü giriş sınavıyla 15 AB uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başvurular 17-21 Aralık tarihlerinde Bakanlığa ait "www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yer alan "sınav duyurusu" bölümündeki form üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Sınava başvuracakların üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP 36" puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından en yüksek puanlı 60 kişi içinde olmaları şartı aranıyor.