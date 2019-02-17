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İçişleri Bakanlığı: 15 Şubat öncesi 156 operasyonda 685 kişi PKK destekçiliği suçlamasıyla gözaltına alındı

17.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye girilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat'ta protesto ve kitlesel eylem hazırlığında olduğu üne sürülen 658 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protesto eylemi yapan 50 kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte toplam sayı 735'e yükseldi. Bunlardan 61'i tutuklanırken 226'sı serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı: 15 Şubat öncesi 156 operasyonda 685 kişi PKK destekçiliği suçlamasıyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye girilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat'ta protesto ve kitlesel eylem hazırlığında olduğu üne sürülen 658 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, bunlardan 61'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olduğu" da belirtildi.

156 operasyonda 685 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Protesto eylemi yapan 50 şahıs da yakalandı. 15 Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu" denildi.

Açıklamada 735 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 226'sının serbest bırakıldığı, diğer 448 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi."

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