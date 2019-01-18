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İçişleri Bakanlığı: 167 okul servisi trafikten men edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 21 bin 78 okul servis aracının denetlendiğini ve eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracının trafikten men edildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 21 bin 78 okul servis aracının denetlendiğini ve eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracının trafikten men edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; güvenlik güçleri tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması' kapsamında dün ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde uygulama yapıldığı bildirildi.
'49 BİN 897 PERSONEL İLE 21 BİN 78 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ'
23 bin 104 emniyet ve 26 bin 793 jandarma olmak üzere toplam 49 bin 897 personelin katıldığı bildirilen açıklamada, "Yapılan uygulamada 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Uygulama neticesinde bin 70 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 366 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde; 30 bin 124 umuma açık yer kontrol edilmiş, kontrol edilen umuma açık yerlerden 277’si hakkında idari işlem yapıldı" denildi.
'324 BİN 572 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ'
Açıklamada, 5 bin 515 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 324 bin 572 kişinin kontrol edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "19 uyuşturucu suçları, 33 hırsızlık, 7 cinsel suçlar, 45 yaralama, 7 dolandırıcılık, 15 tehdit, 3 mala zarar verme, 327 yoklama kaçağı-bakaya, 12 kayıp şahıs ve 241 diğer suçlardan olmak üzere toplam 709 aranan şahıs yakalandı. 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet av tüfeği, 92 adet mermi/fişek, 15 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edildi. 6 gram eroin, 99 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 6 adet uyuşturucu hap ile 529 paket kaçak sigara ele geçirildi."

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