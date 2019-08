İçişleri Bakanlığı: 20 kaza kara noktasında ölüm meydana gelmedi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk 2 günü trafik kazalarında toplam 24 can kaybı yaşandığını, tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü kaza meydana gelmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Kurban Bayramı'nda halkın huzur ve güven içinde seyahat etmesini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi. 09-15 Ağustos tarihleri arasında 116 bin 236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 560 personel, 56 polis başmüfettişi-jandarma müfettişi ile alınan tedbirlerin yanında çocukların aileleri üzerinde yaptırım etkisini kullanarak 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim', 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin' kampanyaları ile farkındalık yaratmaya çalışıldığı bildirildi.

İLK İKİ GÜN 24 CAN KAYBI

Açıklamada, Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk iki günü (Cuma-Cumartesi) trafik kazalarında toplam 24 can kaybı yaşandığı, tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmediği kaydedildi.

DÖNÜŞ İÇİN UYARILAR

Bakanlık açıklamasında, sürücülere dönüş yolunda da uyarılarda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın dönüş ve seyahat planlarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte, 10 dakika) vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun-dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını, kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza kazasız dönüş yolculukları ve iyi bayramlar dileriz."