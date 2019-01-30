HABER

İçişleri Bakanlığı: "2018 yılında 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki hayat kaybı oranının düştü"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimlerinin arttığına dikkat çekerek trafikten 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki hayat kaybı oranının da düştüğünü açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, 2017’de 28 milyon 181 bin 930 olan sürücü belgesi sayısı 2018 yılında yüzde 4 artış ile 29 milyon 317 bin 724 oldu.2017 yılında 22 milyon 218 bin 945 olan motorlu araç sayısı ise yüzde 3 artışla 2018 yılında 22 milyon 865 bin 921 oldu.2017 yılında 30 milyon 550 bin 987 trafik denetimi yapılırken bu sayı 2018 yılında yüzde 14.2 artışla 34 milyon 896 bin 154 oldu.100 bin araca düşen ölümlü kaza oranı 2017 yılında 12.9 olurken bu sayı yüzde 8.2 düşüşle 2018 yılında 11.9 oldu.

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimlerinin arttığına dikkat çekerek trafikten 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki hayat kaybı oranının da düştüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, 2017’de 28 milyon 181 bin 930 olan sürücü belgesi sayısı 2018 yılında yüzde 4 artış ile 29 milyon 317 bin 724 oldu.
2017 yılında 22 milyon 218 bin 945 olan motorlu araç sayısı ise yüzde 3 artışla 2018 yılında 22 milyon 865 bin 921 oldu.
2017 yılında 30 milyon 550 bin 987 trafik denetimi yapılırken bu sayı 2018 yılında yüzde 14.2 artışla 34 milyon 896 bin 154 oldu.
100 bin araca düşen ölümlü kaza oranı 2017 yılında 12.9 olurken bu sayı yüzde 8.2 düşüşle 2018 yılında 11.9 oldu. 100 bin araca düşen hayat kaybı oranı ise 2017 yılında 15.9 olarak açıklanırken bu rakam yüzde 7.3 düşüşle 14.8 oldu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Marketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildiMarketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildi
FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandıFETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.