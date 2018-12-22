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İçişleri Bakanlığı: 2018 yılında toplam 8 milyon 666 bin 49 şahıs sorgulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 11:45 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında ülke genelinde 46 asayiş uygulaması yapılırken, bu uygulamalarda 8 milyon 666 bin kişi sorgulandı.

Müge YARIMBATMAN - ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında ülke genelinde 46 asayiş uygulaması yapılırken, bu uygulamalarda 8 milyon 666 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, 32 bin 409 aranan şahıs yakalanırken, 19 bin 481 kişiye adli-idari işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan asayiş uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 2018 yılında çeşitli zamanlarda 'Çocuk ve Gençlerin Korunması', 'Okul Önü Genel Asayiş Trafik', 'Günübirlik Evler', 'Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala', 'Kiralık Araç Firmaları', 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği', 'Araç, Motosiklet, Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı', 'Hırsız Kapanı', 'Türkiye Güven Huzur', 'Huzurlu Parklar', 'Huzurlu Sokaklar', 'Taksi', 'Çocuklarımız Güvende', 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' gibi toplam 46 uygulama yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre bu uygulamalar; genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı asayiş uygulamaları olarak gerçekleştirildi ve ülke genelinde 8 milyon 666 bin 49 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 32 bin 409 aranan şahıs yakalanırken, 19 bin 481 şahsa adli-idari işlem yapıldı.
'1 MİLYON 976 BİN 401' ARAÇ VE '130 BİN 209' OKUL SERVİSİ ARACI DENETLENDİ
Açıklamaya göre 1 milyon 976 bin 401 araç ve 130 bin 209 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 22 bin 330 araca, 3 bin 570 okul servis aracına ve 16 bin 616 motosiklete cezai işlem uygulandı. 393 bin 341 iş yeri, 33 bin 581 ikamet, 7 bin 730 firma denetlenirken bunların 3 bin 919'una cezai işlem uygulandı. 218 tren istasyonu ve 788 otobüs terminali de kontrol edildi. Bunun sonucunda 68 günübirlik ev kapatıldı. 32 bin 409 aranan şahıs yakalandı. 19 bin 481 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 3 bin 114 şahıs gözaltına alındı.
'8 BİN 289' ARÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Yapılan açıklamada, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında bin 683 adet aranan aracın ve 296 çalıntı ve aranma kaydı olan motosikletin tespit edildiği belirtildi. 8 bin 289 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.
TOPLAM 46 MİLYON 952 BİN 494 TL CEZA UYGULANDI
Açılmaya göre 340 ruhsatsız tabanca, bin 13 ruhsatsız av tüfeği, 301 kurusıkı tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 129 kesici/delici alet, 9 bin 578 mermi, 107 tombala makinesi, 11 kumar makinesi, 15 sigaramatik, 155 bilgisayar, 17 cep telefonu, 55 yazıcı, 69 bin 140 gr esrar, 431 gr eroin, 547 adet captagon, 5 bin 352 uyuşturucu hap, 324 ecstasy, 46 gr metanfetamin, 43 gr kokain, 6 bin 68 adet kök Hint keneviri, 104 bin 869 paket kaçak sigara, 17 bin 827 litre kaçak içki, 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Trafik ve idari yönünden toplam 46 milyon 952 bin 494 TL ceza uygulandı.

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